Narin cinayetinde sıcak gelişme! 2 kuzeni hakkında karar verildi

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa K. ve Şeyma K. serbest bırakıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Narin cinayetinde sıcak gelişme! 2 kuzeni hakkında karar verildi
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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran günlerce aranmış ve Narin'in cansız bedeni 8 Eylül tarihinde bulunmuştu.

Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Son olarak soruşturmada Narin'in kuzenleri İsa K. ve Şeyma K. ile tutuklu sanıklardan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İsa K, Şeyma K. ve Hediye Güran adliyeye sevk edilmişti.

NARİN'İN KUZENLERİ SERBEST BIRAKILDI

Narin cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Narin'in kuzenleri İsa K. ve Şeyma K. serbest bırakıldı.

Narin'in tutuklu sanıklardan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın adliyedeki sorgusu sürüyor.

8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

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