Narin cinayetinde şok iddia: Cinayet dedektif katili söyledi!

Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, Ekol TV’de katıldığı programda Diyarbakır’da öldürülen ve faili hâlâ bulunamayan Narin’in cinayetine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin cinayetinde şok iddia: Cinayet dedektif katili söyledi!
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 Ailenin sessizliğine ve özellikle amcanın aile üzerindeki etkisine dikkat çeken Kurtbaba, cinayetin çözülmesinin önündeki en büyük engelin "üst akıl" olarak nitelendirdiği aile büyüğü olduğunu belirtti.

“Cinayeti annenin değil, abisinin işlediğini düşünüyorum”

Kurtbaba, olayla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Ben annenin cinayeti işlediğini düşünmüyorum. Bu olayda asıl sorumlunun Narin’in abisi olduğuna inanıyorum.” Aile içinde bazı kişilerin konuşması gerektiğini vurgulayan Kurtbaba, amcanın etkisinin diğer aile bireylerini susturduğunu ifade etti.

“Amca konuşmadıkça bu dava çözülmez”

Kurtbaba, programda “Üst akıl olarak tarif ettiğim kişi Narin’in amcası. Aile üzerindeki etkisi çok büyük. Bir çocuk konuştu ama ‘Salim amcam böyle söylememi istedi’ dedi. Diğer herkes sessizliğini koruyor” ifadelerini kullandı.

“Ne katili öğreneceğiz ne de sebebini”

Cinayetin çözülmesinin mevcut koşullarda imkânsız olduğunu dile getiren dedektif, “Bu şartlarda ne cinayeti kimin işlediğini ne de nedenini öğrenebileceğiz. Gerçekler ancak biri itiraf ederse ortaya çıkar. O da amca izin verirse olur” sözleriyle sürece dair karamsar bir tablo çizdi.

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