Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 şüpheli daha gözaltına alındı
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuş, Narin'in cansız bedeni 8 Eylül tarihinde bulunmuştu. Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Söz konusu soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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