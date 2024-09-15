Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.
Yayınlanma:
21 Ağustos'ta Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuş, Narin'in cansız bedeni 8 Eylül tarihinde bulunmuştu. Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Söz konusu soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.
8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.
2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı