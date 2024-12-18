Narin cinayetini çözebilecek yeni delil bulundu!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bir derede çuval içinde bulunmasının ardından, cinayetle ilgili dava süreci hızla ilerliyor. Olayla ilgili tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, davanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişmeyi duyurdu.

SALİM GÜRAN’IN TELEFONUNDA ADIMSAYAR UYGULAMASI TESPİT EDİLDİ

Avukat Onur Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cinayet şüphelisi Salim Güran’ın telefonunda bir adımsayar uygulamasının bulunduğunu belirtti. Bu verilerin, cinayetin çözülmesine önemli katkı sağlayabileceği ifade edildi.

EĞER EVDEYSE ADIM SAYISI SINIRLI OLUR

Avukat Akdağ, adımsayar verilerinin olayın aydınlatılması için nasıl bir öneme sahip olduğunu şu şekilde açıkladı:

“21 Ağustos’ta Narin’in kaybolduğu ve cinayetinin işlendiği zaman dilimi olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim Güran evde olduğunu söylüyor. Ancak baz raporunda, Salim’in kendi evi ile Arif’in evi arasında sürekli bir hareketlilik gösterdiği iddia ediliyor. Eğer gerçekten evdeyse, atılan adımların sayısı çok sınırlı olmalı. Ancak iddia edildiği gibi Arif’in evi, ahır ve müştemilatında hareket ettiyse, bu durumda adım sayısı belirgin bir şekilde artar.”

TELEFON İNCELEMESİ OLAYI AYDINLATABİLİR

Salim Güran’ın telefonunun mahkemeye sunularak incelendiğini belirten Akdağ, “Bir aksilik olmazsa, adımsayar uygulamasındaki veriler olayın çözülmesinde çok büyük rol oynayacak” dedi.