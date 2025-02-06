Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Beraat talep edildi!

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada, anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından istinaf başvurusunda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Beraat talep edildi!
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Demiroğlu, ilk derece mahkemesinin varsayımlar üzerinden verdiği mahkumiyet kararına itiraz etti. Başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerinin hüküm oluşturduğuna ve basında yayımlanan asılsız haberlerin kamuoyunun yanıltılmasına yol açtığına dikkat çekildi. Ayrıca, sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçiremedikleri öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin dava kapsamında, tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Diğer sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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