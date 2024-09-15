Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bir isim daha adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bir isim daha adliyeye sevk edildi
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltında tutulan amca Fuat Güran’ın eşi H.G., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Türkiye’yi derinden sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada H.G.'nin gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eşi Fuat Güran’la bağlantılı olarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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