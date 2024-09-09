Narin Güran'ın ölüm sebebi ne? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün sabah saatlerinde cansız bedeni bir çuvalın içinde derenin içine yerleştirilmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Narin'in Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri de tamamlandı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da Narin Güran'ın otopsi işlemleri ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Yılmaz Tunç, Narin'in ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."