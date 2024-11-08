Narin'in amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi şaşırttı: Eşine inanıyor mu?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Melek Güran, Mahkeme Başkanının yönelttiği soruları yanıtladı. Duruşma süreci, sanıkların ve tanıkların beyanlarıyla devam ediyor.

Salim Güran’ın eşi Mahkeme Başkanının sorularını cevapladı

"Eşim geldi, 'Açım' dedi, bir şeyler hazırladım. Kızların yanına gittim, kızlarım da kıyafetlerini giymişlerdi. Babalarına gösterdiler, babaları 'Çok güzel olmuş,' dedi."

Mahkeme Başkanı: "Eşiniz ne yedi?"

"Kahvaltılık hazırlamıştım."

Mahkeme Başkanı: "Kaç gibi çıktı?"

"Hatırlamıyorum."

Mahkeme Başkanı: "Evinize başka biri geldi mi?"

"Hayır."

Mahkeme Başkanı: "Enes geldi mi?"

"Hayır."

Mahkeme Başkanı: "Siz dışarı çıktınız mı?"

"Çıkmadım."

Mahkeme Başkanı: "Kızlarınız çıktı mı?"

"Hayır, onlar da evdeydi."

Mahkeme Başkanı: "Peki, bu olaylardan sonra eşinizin hareketlerinden şüphelendiniz mi?"

"Hayır, kesinlikle şüphelenmiyorum."

Mahkeme Başkanı: "Eşinizin bazı yönlendirmeleri oldu mu?"

"Nasıl?"

Mahkeme Başkanı: "Eşiniz jandarmayı yönlendirmiş Narin bulunamasın diye, iddia bu. Yaşandı mı böyle bir şey?"

"Hayır."

Mahkeme Başkanı: "Dosyada şöyle bir iddia var: Kızınızın telefonu 15.39’da aranmış."

"Hayır, böyle bir şey olmadı, çarşıda aradım o kadar."

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a soruyor:

Nahit Eren: "Olay günü için demiyorum. Sen Hediye’yi 3-4 defa cevapsız kalacak şekilde başka bir zaman aradın mı?"

Melek Güran: "Hatırlamıyorum."

Diyarbakır Barosu'ndan bir avukat, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a soruyor:

Avukat: "Eşiniz, sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?"

Melek Güran: "Eşim beni aldatmaz."

Mahkeme Başkanı: "Tanığın haklarına saygı duyalım."

Avukat: "Kocanız size altın hediye alır mıydı?"

Melek Güran: "Hayır."

Avukat: "Size 600 bin liralık altın almadı mı?"

Melek Güran: "Hayır."

Salim Güran’ın avukatı, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a soruyor:

Avukat: "Çocuklarınız ile Narin oynar mıydı?"

Melek Güran: "Evet, hep kapıda oynarlardı."

Avukat: "Peki, DNA bu yüzden bulaşmış olabilir mi?"

Melek Güran: "Olabilir."

Avukat: "Eşiniz Narin’i öldürmüş olabilir mi?"

Melek Güran: "Hayır."