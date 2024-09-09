Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede yeniden inceleme yapıldı

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağutos tarihinde kaybolmuştu. Narin'in cansız bedeni dün sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Narin'in ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, savcılar ve İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerince Narin Güran'ın ölü bulunduğu Eğertutmaz Deresi ile Tavşantepe Mahallesi'nde de inceleme yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.B'nin de getirildiği bölgede yer gösterme yapıldı.

NARİN'İN MEZARINA ZİYARETLER

Çevre ilçelerden gelen vatandaşlar Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua ediyor.

Bazı ziyaretçilerin mezara çelenk ve gelinlik bıraktığı, gözyaşı döktüğü görüldü.

AK Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da Narin'in ziyaret ettikleri mezarına beyaz ve kırmızı güller bıraktı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu da Narin'in mezarını ziyaret ederek dua etti.