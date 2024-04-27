Nedim Şener: "ABD ile ilgili sorunlarımız konuşarak değil çatışarak çözülür"

Nedim Şener "ABD ile yapılan, orada gündeme alınan konularla ilgili herhangi bir çözüm üretilebildi mi bugüne kadar? Çözülebilmiş tek sorun var mı, yok! Aksine her Beyazsaray ziyareti kimileri için çok büyük abartı. Şu kadar süre görüştü, çeviriler hariç şu kadar süre konuşma oldu. Ayak ayak üstüne attı, o da ayak ayak üstüne attı, bir kısım böyle. Diğer kısım çevirilerle birlikte şu kadar süre görüşme oldu, umulduğu gibi geçmedi... Saçma sapan bir tartışmaya dönüyor. Bugünle birlikte Amerika ile ilgili konuşulabilecek hangi konular var? Bir tanesi PKK/YPG meselesi var. İkincisi Irak topraklarında yapılan operasyonlar var. Suriyede yürütülecek operasyonlar var. FETÖ var, F-16 konusu var. F-16 zaten yürütülüyor, ilk parti 2030'larda gelecek, kim öle kim kala?

"SORUNLARIMIZ KONUŞULARAK ÇÖZÜLEBİLECEK GİBİ DEĞİL"

Nedim Şener "ABD ile sorunlar çatışılarak çözülebilir, ki oraya doğru gidecek. Eli mahkum. Mesela Irak'ta çıksınlar karşımıza. Biz daha önce de bunu konuştuk. Terör örgütü dediğimiz şeyin arkasında bütün bunlar olurken 3 bin kişilik grupla sözümona PKK'lı teröristler gösteri yapıyor. Bunu ABD paylaşıyor. Silah eğitimi veriyorlar. Özel giysiler, hava araçlarının arkasında Send.com var. Send.com, 'Biz buradayız' diyor. Bizim (Türkiye'nin) işimize bakmamız lazım. Çünkü bu bir partinin beka sorunu değil, Türkiye'nin beka sorunu. Bugün İsrail'e bakın garnizon devlet, Amerikan emperyalizminin nöbetçi devleti orada, işbitirici devleti. Karşılıklı bir ilişki var onların arasında. PKK/YPG'yi de silahlı bir güç haline getirmek istiyor. Türkiye de diyor ki bu ulusal bir tehdit. Sen ki; Rusya-Ukrayna ilişkilerini ulusal tehdit olarak görüp savaş çıkartıyorsun, ben de buradakii durumu ulusal tehdit olarak görüyorum diyerek Türkiye'nin uluslararası ilişkilerden gelen hakkını kullanması gerekiyor." dedi.

Nedim Şener, "Birkaç tane etki ajanı var, özellikle ABD'de gazeteci sıfatı taşıyan. Bu görüşmenin olmayacağını, Türkiye Cumhurbaşkanını rencide edici şekilde, aşağılayıcı şekilde yazılar kaleme alıyorlar. Onları takip edin, onlar bu görüşmenin olmayacağının işaretini veriyor. Devlet olarak sizin tavrınız olacak. Burada Cumhurbaşkanlığı görüşmeyi ertelemiş, ben olsam 'iptal ettim' derdim. Biden düşünsün benimle nasıl görüşeceğini. Erdoğan planı askıya almalı. Biden, bir derdi varsa o gelsin talep etsin. Mesela ben Irak ve Suriye'de operasyonlarımı yaptığım zaman karşıma çıkacak ABD unsurlarını ne yapacağımın endişesini o (Biden) yaşasın. Biz çünkü canını vermeye hazır bir ulusuz. En azından kendi askeri varlığı için değil ama müttefikleri olan terörist PKK'lılar için endişelenmesi lazım. Ferhat Abdi Şahin'i yakalarsanız ne yapacaksınız? ABD'yi endişelendirirseniz bol bol gelirler, yoksa ayağına beklerler. Yoksa Kırmızı Oda'da mı karşıladı, ayakta mı bekletti şeklinde yazılacak. O kadar çok alçak var ki bu memlekette. Vatanına küfretmeyi muhaliflik sananlar var." dedi

"BENCE HAYIRLI OLMUŞ"

Nedim Şener görüşmenin ertelenmesini "Hayırlı olmuş" şeklinde değerlendirdi. Nedim Şener Arap Coğrafyasına laf anlatamadığımızdan da yakındı.