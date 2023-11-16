Nesli tükenme Tehlikesinde Olan Oklu Kirpi Telef Oldu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpi, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Nesli Tükenme Tehlikesinde

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Demirkapı Mahallesi’nde aracın çarptığı bir oklu kirpi telef oldu. Yol kenarına bırakılmış halde bulunan hayvan, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Oklu kirpi, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.