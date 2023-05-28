Nevşin Mengü Muharrem İnce'den rol çaldı
Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde, seçim sonucuna ilişkin "adam kazandı" ifadesi çok tartışılmıştı. Nevşin Mengü de bir paylaşım yaptı. Mengü paylaşımında "adam kazandı" ifadesini kullandı.
2018'de yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin, Recep Tayyip Erdoğan'ı ima ederek, "adam kazandı" ifadesini kullanmıştı. CHP çevresinde tartışma konusu olan bu ifade bir kez daha gündeme geldi.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, bir paylaşım yaptı. Mengü paylaşımında "adam kazandı" ifadesini kullandı.
Adam kazandı…— nevsin mengu (@nevsinmengu) May 28, 2023
Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor