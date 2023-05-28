Nevşin Mengü Muharrem İnce'den rol çaldı

Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde, seçim sonucuna ilişkin "adam kazandı" ifadesi çok tartışılmıştı. Nevşin Mengü de bir paylaşım yaptı. Mengü paylaşımında "adam kazandı" ifadesini kullandı.

Nevşin Mengü Muharrem İnce'den rol çaldı
Son Güncelleme:

2018'de yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin, Recep Tayyip Erdoğan'ı ima ederek, "adam kazandı" ifadesini kullanmıştı. CHP çevresinde tartışma konusu olan bu ifade bir kez daha gündeme geldi.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, bir paylaşım yaptı. Mengü paylaşımında "adam kazandı" ifadesini kullandı. 

# nevşin mengü # muharrem ince
Oy verme işlemi sona erdi Fatih Portakal hakkında suç duyurusu Gelinlik ve damatlıkla sandıklara gittiler Akçakale'de oy kullanma tartışması
Çok Okunanlar
1 Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun" dediği kitaplar
2 İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
3 İlber Ortaylı'nın okunmasını önerdiği 25 kitap
4 Seçim 2023
5 İlber Ortaylı'nın görmeden ölmeyin dediği şehirler