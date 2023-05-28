Nevşin Mengü Muharrem İnce'den rol çaldı

2018'de yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin, Recep Tayyip Erdoğan'ı ima ederek, "adam kazandı" ifadesini kullanmıştı. CHP çevresinde tartışma konusu olan bu ifade bir kez daha gündeme geldi.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, bir paylaşım yaptı. Mengü paylaşımında "adam kazandı" ifadesini kullandı.