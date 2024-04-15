Niğde Valisinden açıklama! "Dünyaya Aladağları ve Bolkar Dağlarını tanıtacağız"

Niğde Valisi Cahit Çelik 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Niğde Valisi Cahit Çelik yayınladığı mesajında turizmi kentin ekonomisinin en verimli sektörü haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Niğde Valisinden açıklama! "Dünyaya Aladağları ve Bolkar Dağlarını tanıtacağız"
Editör: Metehan Gül
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Vali Çelik mesajında; "Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla ülkemizde her yıl 15-22 Nisan tarihleri 'Turizm Haftası' olarak kutlanmaktadır. Turizm, iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında da önemli bir araçtır. Anadolu’nun bağrında binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahip eşsiz bir şehir olan Niğde, geçmişi geleceğe taşıyan sayısız değerlerin saklandığı bir kültür hazinesidir. Bizlerde; başta Valiliğimiz olmak üzere ilgili kurumlarımızla birlikte tarihi ve kültürel değerlerimizi insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür ve dağcılık alanlarında bir hamle gerçekleştirmek hedefindeyiz. Türkiye'ye ve dünyaya Aladağları ve Bolkar Dağlarını tanıtacağız. Bu belirlenen hedefler doğrultusunda, turizmi ekonomimizin en verimli sektörü haline getirmek için ilimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Turizm Haftası'nı kutluyor, tüm turizm sektörü mensuplarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Niğde Valisinden açıklama! "Dünyaya Aladağları ve Bolkar Dağlarını tanıtacağız" - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# turizm haftası # niğde valiliği
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