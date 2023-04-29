Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti

Fetullah Gülen hakkında ilk davayı açan eski Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti.

Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti
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Fethullah Gülen hakkında 2000 yılında 'terör örgütü liderliği' suçlamasıyla ilk iddianameyi hazırlayan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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