Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti
Fetullah Gülen hakkında ilk davayı açan eski Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti.
Fethullah Gülen hakkında 2000 yılında 'terör örgütü liderliği' suçlamasıyla ilk iddianameyi hazırlayan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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