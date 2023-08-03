Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı

Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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