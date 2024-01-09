O il için korkutan deprem uyarısı geldi! '7.3 büyüklüğünde...'

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve tüm ülkeyi yasa boğan iki büyük deprem felaketinin yaşandığı Doğu Anadolu fay hattındaki hareketlilik sürüyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgede yer alan o iki ile dikkat çekeren 7.3 büyüklüğünde bir deprem uyarısında bulundu.

O il için korkutan deprem uyarısı geldi! '7.3 büyüklüğünde...'
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Jeolog Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Van ve Hakkari için kritik deprem uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van'ın güneyden ve doğudan gelen güçlerin bileşke noktası olduğuna dikkat çekerek, 7.3 büyüklüğüne kadar depremin olabileceğini söyledi. Hakkari için de uyarılarını yineleyen Ercan, depremin er ya da geç olacağını kaydetti.

'2040'LI YILLARDA YIKICI BİR DEPREM GÖRECEK'

Ercan, “Van, 2011 yılında deprem görmüştür. En geç 2040’lı ve 2055’li yıllarda bu bölge yıkıcı bir deprem daha görecektir. Eğer bu kırıklar; Tendürek, Çaldıran, Süphan ya da Gevaş kırığı gibi olursa o zaman yanardağları da etkinleştirebilir” dedi.

'7 DOLAYLARINDA DEPREM ÜRETECEK'

Öte yandan Van ve Hakkari illerine dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Özellikle Irak’tan gelen ve kuzeye doğru bastırma sonucunda Arap Kalkanı, sanki bir dozer vurmuşçasına Anadolu kıtasını sıkıştırıyor, büzüyor ve geriyor. Bunun sonucunda Zagros kırığının devamı olan Yüksekova kırığı oluşuyor. Bu kırık, etkin bir kırık olup ilerde 7 dolayında bir deprem üretecek. Bunun gerilmekte olduğuna ilişkin geçen hafta bir deprem gördük. Bu, bunun bir belirtisi. Onun gibi veya daha büyük depremleri göreceğiz. Bu bölge mutlaka 6.5 olabilir, 7.3 de olabilir. 7 büyüklüğünde bir depremi görecektir” diye konuştu.

# Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan # deprem # Hakkari
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