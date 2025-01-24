O şehirde emniyet müdürü değişti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Birtan Erol atandı.

Mert Sagit Mert Sagit
O şehirde emniyet müdürü değişti
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol getirildi.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AHMET BİRTAN EROL KİMDİR?

Ahmet Birtan Erol, Türk emniyet teşkilatında çeşitli önemli görevlerde bulunmuş ve 28 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı'na atanmış 1. Sınıf Emniyet Müdürüdür. Bu görev kapsamında, TBMM’nin güvenliğini sağlama ve koruma hizmetlerini yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir.

Görev süresi boyunca birçok kritik olayda etkili bir rol oynamıştır. Örneğin, 1 Kasım 2024 tarihinde TBMM’de intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek güvenli bir şekilde aşağı inmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra, TBMM’de göreve başlayan polis memurlarının sertifika törenlerine katılarak Koruma Daire Başkanlığı'nın etkinliğini desteklemiştir.

2023 yılında, memleketi olan Sinop’un Boyabat ilçesine bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Son olarak, 24 Ocak 2025 tarihinde Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Mahmut Ay’ın görevden alınmasının ardından bu göreve atanmıştır.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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