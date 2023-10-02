Öğrencilere 10 GB İnternet Desteği Ne Zaman Verilecek? Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında gençlere verilecek destekleri duyurdu. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi.

Öğrencilere 10 GB İnternet Desteği Ne Zaman Verilecek?

TRT Haber'in haberine göre; bu kapsamda, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak. Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Düzenleme; şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.