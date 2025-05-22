Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti

İstanbul’da trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti
Yayınlanma:

İstanbul’da trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti. Dilekçede, olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan Timur Cihantimur'un babası tarafından karşılandığı belirtildi. Baba Özer Aci ise, gelinine tepki gösterdi, davadan vazgeçmeyeceğini söyledi.

İstanbul’da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Aci'nin eşi, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti. Baba Özer Aci duruma tepkili…

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü yaşanan kazada yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı. Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlunun Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirmişti.

Tüm bunlar yaşanırken Aci’nin eşi Şükriye Aci ve kazda yaralanan 4 müşteki, şikâyetten vazgeçtiğine ilişkin bir dilekçe sundu. Zararın, kazaya sebep olan Timur Cihantimur'un babası tarafından karşılandığı belirtilen dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, gelinine tepki gösterdi. Davadan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Şükriye Aci’nin avukatından konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Müvekkilinin şikâyetini geri çekmesinin ardından sosyal medyada yapılan tahkir edici yorumlara karşı hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi. Soruşturmaya konu suçların takibinin şikâyete bağlı olmadığını, adli sürecin devam edeceğini kaydetti.

A101 22 Mayıs “Aldın Aldın” kataloğu yayımlandı: Teknolojiden mutfağa dev indirimA101 22 Mayıs “Aldın Aldın” kataloğu yayımlandı: Teknolojiden mutfağa dev indirimMarket
Ehliyetsiz, sigortasız ve kasksız araç kullanan sürücüye 20 bin lira cezaEhliyetsiz, sigortasız ve kasksız araç kullanan sürücüye 20 bin lira cezaYurt
trafik kazası
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Almanya’da PKK'lı yöneticiye tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Suriyede kalıcı güvenlik için yeni adım
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi
Hac ve umre dolandırıcılarına operasyon
İETT ile mutabakat sağlandı
Ege'de deprem!
11 şehirde sağanak yağış bekleniyor!
AK Parti’den NATO Tatbikatına ilk yorum
Çok Okunanlar
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi
5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu 5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu