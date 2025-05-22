İstanbul’da trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti. Dilekçede, olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan Timur Cihantimur'un babası tarafından karşılandığı belirtildi. Baba Özer Aci ise, gelinine tepki gösterdi, davadan vazgeçmeyeceğini söyledi.

İstanbul’da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Aci'nin eşi, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti. Baba Özer Aci duruma tepkili…

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü yaşanan kazada yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı. Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlunun Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirmişti.

Tüm bunlar yaşanırken Aci’nin eşi Şükriye Aci ve kazda yaralanan 4 müşteki, şikâyetten vazgeçtiğine ilişkin bir dilekçe sundu. Zararın, kazaya sebep olan Timur Cihantimur'un babası tarafından karşılandığı belirtilen dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, gelinine tepki gösterdi. Davadan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Şükriye Aci’nin avukatından konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Müvekkilinin şikâyetini geri çekmesinin ardından sosyal medyada yapılan tahkir edici yorumlara karşı hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi. Soruşturmaya konu suçların takibinin şikâyete bağlı olmadığını, adli sürecin devam edeceğini kaydetti.