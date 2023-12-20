Olaylı Gecede Yaşananları Anlattı! Halil Umut Meler Emre Belözoğlu'nu İşaret Etti

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrası Faruk Koca'nın saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler, o gece yaşananları Hürriyet Gazetesine anlattı. Meler, Emre Belözoğlu’nun yaşananları kışkırttığını söyledi. Emre Belözoğlu ise bunu kabul etmeyerek, saldırı sonrası Halil Umut Meler'e desteğini sunduğunu belirtti.

Halil Umut Meler Emre Belözoğlu'nu İşaret Etti

Olaylı akşam yaşananları anlatan Halil Umut Meler, maçın normal başladığını ve herhangi tartışmalı bir pozisyon ve karar olmadan sona erdiğini söyledi. Meler, "Bizim hakemlik anlamında, teknik anlamında oyunu, oyun yönetimini etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz bir ortam oluşmadı" ifadelerini kullandı. Meler, 90+6'da gol olduğunu hatırlatırken, tribünlerden bir tepki almadıklarını, büyük sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Meler, oyuncuların da bir protestoda bulunmadığını aktardı.

Meler, saldırı öncesinde oyuncuların teşekküre ve tebrik etmeye geldiğini belirterek şunları söyledi:

- O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi.

Meler, "Emre Belözoğlu mu provake etti?" sorusuna ise "evet" şeklinde yanıt verdi. Meler, bunun önceden planlanmış bir saldırı olduğunu öne sürdü. Meler, Belözoğlu'nun 2018'de yaptığı "Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Halil Umut Meler’i hayatım boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin" açıklamasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

- Bu alenen gözüken bir şey. Maç içerisinde desin ki ‘Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim.’ Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.

Meler sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. ‘Güldüğümü ispatlasın, tamam’ dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?

Meler, saldırıyı yapanları ve kışkırtanları affetmeyeceğini belirtti. Meler, "Hayır affetmedim, affetmeyeceğim. Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan Açıklama Geldi

Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'in açıklamaları sonrası Haber Global'e konuştu. Belözoğlu, şunları söyledi: