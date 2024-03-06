Öncü Gençlik'ten CHP-DEM Parti iş birliğine protesto: "Esenyurt, PKK'ya teslim edilemez!"
Vatan Partisi Öncü Gençlik, CHP’nin DEM Parti ile Esenyurt’ta yaptığı işbirliğini Esenyurt Belediyesi önünde protesto etti.
CHP, 2024 Yerel Seçimlerinde Esenyurt Belediyesi’nde DEM Parti kontenjanından Ahmet Özer’i aday göstererek, kapalı kapılar ardında DEM Parti ile ittifak yaparak, Türkiye’nin en kalabalık ilçesini PKK’ya teslim etme kararı almıştı.
Vatan Partisi Öncü Gençlik, “Esenyurt PKK’ya Teslim Edilemez” yazılı pankartı belediyeden sarkıtarak İstanbul’un teröre teslim edilemeyeceğini ifade etti.
Esenyurt Belediyesi önünde yaptıkları prostestoyu sosyal medya hesaplarından duyurdu.
İşte o paylaşım:
📍Esenyurt Belediyesi Önündeyiz!— Öncü Gençlik (@OncuGenclik) March 6, 2024
🔴 Terörle Pazarlık Edenler İstanbul'u Yönetemez.
ESENYURT'U PKK'YA TESLİM ETMEYECEĞİZ! pic.twitter.com/HOQSVZSxnK
# öncü gençlik # vatan partisi # chp # DEM Parti # esenyurt