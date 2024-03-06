Öncü Gençlik'ten CHP-DEM Parti iş birliğine protesto: "Esenyurt, PKK'ya teslim edilemez!"

Vatan Partisi Öncü Gençlik, CHP’nin DEM Parti ile Esenyurt’ta yaptığı işbirliğini Esenyurt Belediyesi önünde protesto etti.

Öncü Gençlik'ten CHP-DEM Parti iş birliğine protesto: "Esenyurt, PKK'ya teslim edilemez!"
Editör: Yasin Kerim Aşan

CHP, 2024 Yerel Seçimlerinde Esenyurt Belediyesi’nde DEM Parti kontenjanından Ahmet Özer’i aday göstererek, kapalı kapılar ardında DEM Parti ile ittifak yaparak, Türkiye’nin en kalabalık ilçesini PKK’ya teslim etme kararı almıştı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik, “Esenyurt PKK’ya Teslim Edilemez” yazılı pankartı belediyeden sarkıtarak İstanbul’un teröre teslim edilemeyeceğini ifade etti.

Öncü Gençlik'ten CHP-DEM Parti iş birliğine protesto: "Esenyurt, PKK'ya teslim edilemez!" - Resim : 1

Esenyurt Belediyesi önünde yaptıkları prostestoyu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İşte o paylaşım:

9 şehirde Bozdoğan-8 operasyonu! Teröristlerin mağara ve sığınakları imha edildi9 şehirde Bozdoğan-8 operasyonu! Teröristlerin mağara ve sığınakları imha edildiGündem
# öncü gençlik # vatan partisi # chp # DEM Parti # esenyurt
Çok Okunanlar
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon!
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon!
Şanlıurfa'da PKK operasyonu!
Şanlıurfa'da PKK operasyonu!
İstanbul'da üniversite kampüsünde yangın!
İstanbul'da üniversite kampüsünde yangın!
Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze için çağrı!
Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze için çağrı!
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma adımları
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma adımları
Öne Çıkanlar İSRAİL İSTİHBARATINA BİLGİ SATAN 7 KİŞİ GÖZALTINDA │Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı İSRAİL İSTİHBARATINA BİLGİ SATAN 7 KİŞİ GÖZALTINDA │Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Zonguldak'ta çıkan yangın 6 saattir söndürülemedi! Zonguldak'ta çıkan yangın 6 saattir söndürülemedi!