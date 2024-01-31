Organize suç örgütü çökertildi! 4 ilde Kafes-33 operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde Kafes-33 operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Organize suç örgütü çökertildi! 4 ilde Kafes-33 operasyonu

Yurt genelinde çeşitli suçlara karşı düzenlenen operasyonlar sürüyor. Son olarak Ahmet Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 şehirde Kafes-33 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Buna göre, Ahmet Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütünün, iş yerlerini kurşunlayarak insanlar üzerinde baskı kurdukları ve para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden kişilere ve yakın akrabalarına silahlı saldırı düzenledikleri tespit edildi.

Bakan Ali Yerlikaya, Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda örgüt elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya açıklamasında, "Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara katılan polisleri tebrik eden Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerinin çökertilip adalete teslim edileceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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