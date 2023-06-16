Orhan İnandı'ya 21 yıl hapis cezası! FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusuydu

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnandı, Temmuz 2021'de Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Orhan İnandı'ya 21 yıl hapis cezası! FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusuydu

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Orhan İnandı, avutkarıyla birlikte katıldı.

21 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.

Orhan İnandı, Temmuz 2021'de MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanmış ve Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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