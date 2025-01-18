Osmaniye'de kaçak ve sahte içki operasyonu: İş yeri sahibi tutuklandı

Osmaniye’de dükkanında kaçak ve sahte içki ele geçirilen iş yeri sahibi M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Osmaniye'de kaçak ve sahte içki operasyonu: İş yeri sahibi tutuklandı
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak ve sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, iş yeri sahibi M.K.'ye ait dükkanında gerçekleştirdiği aramada, 39 şişe gümrük kaçağı içki ve 5,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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