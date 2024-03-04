Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonu! 2 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada Osmaniye'de eş zamanlı "Mahzen-3" operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın elebaşı olduğu iki organize suç örgütü çökertildi, elebaşları gözaltına alındı. Yine bu suç örgütleriyle ilişkili 53 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevli memura mukavemet, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarını işledikleri belirtildi. Operasyonlarda 6️1 ruhsatsız tabanca, 3️2 tüfek, 1️,5 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve paraya da el konulduğunu aktardı.

"SOKAKLARDA SİZE YER YOK"

"Suçta kibirlenenlere, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarının bilinmesini" isteyen Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.