Özgür Bursalı'dan birlik ve beraberlik mesajı! Horasan Erenleri Külliyesi'nin temeli atıldı

Yoğun katılım gözlemlendi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, kürsüden önemli mesajlar verdi.

Bursalı'nın konuşmaları yoğun alkış aldı. Birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri sözlerini büyük ozan Aşık Veysel'in dizleriyle tamamladı.

HORASAN ERENLERİ DERNEKLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI KONUŞMA YAPTI

Projenin yapımını üstlenen Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, emperyalizme geçit vermeyeceklerin söyledi.

Projenin yaklaşık maliyeti 66 milyon TL olarak açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, konuşmasında Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekti.

Kürsü konuşması kendisine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, milletin bölünmez bir bütün olduğunu belirtti.

CEMEVİ İKİ KATTAN OLUŞACAK

Projeye göre cemevi iki kattan oluşacak. İki tane toplantı ve konferans salonu, kütüphane, derslikler, yemekhane ve 60-70 kişilik de misafirhane olacak. Dergahın isminin de ‘Horasan Erenleri Hacı Bektaş Cemevi’ olmasını planlanıyor.

Ev sahibi olan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.