Özgür Özel, Şebnem Fincacı'yı Kabul Etti

CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açtığı yoldan ilerliyor. FETÖ’nün kanalına çıkıp Türk Ordusunun kimyasal silah kullandığı yalanını gündeme getirenler CHP Genel Merkezi’nde ayakta karşılanıyor.



Özel, bölücü faaliyetlerin odağı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı makamında kabul etti. Hem CHP kanadının hem de Fincancı duyduğu memnuniyet heyetlerin yüzüne yansıdı.

"Görüşmenin İçeriği Gizli"

Yüzlerin güldüğü Özel-Fincanı görüşmesinin görüntülerini CHP basına servis etti. Fincancı’nın büyük bir memnuniyetle konuştuğu görüldü. Ancak CHP, görüntülerin sesini kapatarak yayınladı. Bu durum “görüşmenin içeriği gizledi” değerlendirmesine neden oldu.

Türkiye karşıtı çizginin temsilci konumundaki Şebnem Korur Fincancı, batı desteği ile Türk Tabipleri Konseyi Başkanlığı’na getirildi. Hekim mücadelesinin içinde yer almayan Fincancı, meslek çevrelerinde “liyakatı bölücülük ve Türkiye karşıtlığı” olarak anılıyor.



Barış için Abdullah Öcalan Özgürlük Platformu yöneticiliği, PKK’ya bağlı Halkları Demokratik Kongresi üyeliği görevlerini yürüten Fincancı, Ergenekon kumpasına müdahil olarak FETÖ kampında yer aldı. ABD, Almanya ve Fransa gibi dış bağlantıları güçlü olan Fincancı’nın hedefinin Türkiye’de iç karışıklık zemini yaratmak olduğu değerlendiriliyor. Her meselede Türkiye’nin karşısında yer alan Fincancı, son olarak PKK’yı Irak ve Suriye’nin kuzeyinden ezen Mehmetçiğe kimyasal silah karası çalmaya çalışmıştı.



