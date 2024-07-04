Özgür Özel'den Merih Demiral açıklaması! Deniz Naki hatırlatmasına Vatan Partisi'nden tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Özgür Özel ile Ümit Özdağ, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, şu anda Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın tartışmalara, polemiklere değil, cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

- Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum.

DENİZ NAKİ HATIRLATMASINA VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi" diyerek Deniz Naki'yi hatırlatmasına Vatan Partisi'nden tepki geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı şunları söyledi:

- Sayın Özel "özgürlükçülük" çerçevesinde Merih Demiral görüşünü açıklarken, DEM Partili ve Alman dostlarının gönlünü almak için başka bir futbolcuyu hatırlatıyor. Merih Demiral'la kıyasladığı o futbolcu, PKK/YPG'ye destek videoları çekiyor ve "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunuyor. Merih Demiral'a yapılan hücum vatanseverliğimizi ve bağımsızlığımızı hedef alıyor. Konu bu kadar sade. Ancak Özel'in yükümlülükleri başka.