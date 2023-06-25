Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Bakan Fahretin Koca son bilgiyi paylaştı!

Müzikseverlerin beğenerek dinlediği, Türk müziğinin önemli gruplarından MFÖ'nün sevilen grup üyelerinden Özkan Uğur, sağlık sorunları ile boğuşuyor.

2013 yılında lenf kanserine (lenfoma) yakalandığını duyuran ve yıllar içinde 2 kez kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanan Özkan Uğur, hastalığının yeniden nüksettiğini duyurmuştu.

Son olarak ünlü isim Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenilmişti.

Koşuyolu’ndaki Acıbadem Hastanesi‘nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Uğur'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten Koca şu ifadeleri kullandı:

- Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum.