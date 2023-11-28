Para Transferi Nasıl İşledi?

Olayların yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan'a kadar şikayet olmadığı ifade edildi. Futbol dünyasındaki dolandırıcılık çarkıyla ilgili bir açıklama da Denizbank Genel Müdürlüğü'nden geldi.

"Bankamız, konudan 2022 yılı Haziran ayından itibaren Levent Büyükdere Caddesi Şubemizde müdür olarak görev yapan Seçil Erzan’ın iki günlük mazeret izni nedeniyle görevinin başında olmadığı 07.04.2023 tarihinde müşterimiz de olan bir şikâyetçinin şubeye gelmesi ile ilk kez haberdar olmuştur."

Yapılan yazılı açıklamada olayların yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan'a kadar şikayet olmadığı belirtildi.

"Kamuoyunun dikkatine; özellikle sunmak isteriz ki şikayetçilerin mağdur olduklarını iddia ettikleri olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan tarihine kadar hiç kimse tarafından konu ile ilgili ne bankamıza ne BDDK’ya ne de CİMER’e talep, ihbar veya şikayet iletilmemiştir."

"7 Nisan Cuma günü ilerleyen saatlerde Genel Müdürümüz, yine spor dünyasından olan isimler tarafından aranmış ve görüşme talep edilmiştir" denilen açıklamada ,"Banka, bilanço büyüklüğünde ve karlılığında önemli bir yer tutmayan bu meblağı neden ödeyip konuyu kapatmıyor" sorusuna da cevap verildi.

"Olaya konu meblağlar, bir banka için ve dolayısıyla Bankamızın öz varlık büyüklüğü içerisinde anlamlı bir büyüklüğe sahip olmamakla birlikte; BDDK denetiminde bir anonim şirket olan Bankamızın, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın zimmet olmayan bir fiilden ötürü ödeme yapması halinde, asıl o takdirde ödeme yapan banka yöneticilerinin 5411 sayılı Kanun kapsamında zimmet suçunu işlemiş olacağını kamuoyunun bilgisine ayrıca sunmak isteriz."

Resmi Dekontlar El Yazısıyla Hazırlandı

Eski Denizbank Levent Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan'ın resmi dekont yerine, el yazısıyla hazırlayıp verdiği imzalı-kaşeli A4 kağıtları da soruşturma dosyasında yer aldı. Erzan'ın görüşme yaptığı kişilere fona giriş alt limitinin 2 milyon olduğunu söylediği de belirtildi.



Seçil Erzan iki para transferinde Fatih Terim’in dostu Nur Erkasap’ın hesabını kullandı. Erkasap, tefeci senetine borçlu diye imza attı.



Davanın bir sonraki duruşması 12 Ocak’ta görülecek.