Kuş sürüsüne çarpan Pegasus uçağı pistten kalkış yapamadı!

Milas - Bodrum Havalimanı'nda pistte bulunan kuş sürüsüne çarpan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı kalkıştan hemen önce ani frenle durmak zorunda kaldı. Saat 06.55'te Bodrum Milas - Sabiha Gökçen seferini yapmak için kalkışa hazırlanan PC2265 uçuş numaraları uçak kuş sürüsünün arasına dalınca uçuş emniyeti olmadığı gerekçesiyle terminale geri döndü.

Alınan bilgiye göre uçak kontrol edilmek üzere terminal bölgesine döndü. Kontrollerin ardından uçağın tekrar havalancağı bildirildi.

UÇAĞA KUŞ ÇARPARSA NE OLUR?

Kuş çarpmaları, uçuş güvenliği için önemli bir tehdit oluşturabilir. Uçuş rotasının değişmesi, acil inişler gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kalkış veya iniş gibi önemli sekanslar sırasında kuşların çarpması motorlara, ön cama ve burun konisine zarar verebilir ve genellikle uçağı geri dönmeye zorlayabilir.