Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. İlk belirlemelere göre 6 terörist de etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu!

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristler üs bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Tespit edilen teröristler, komandolar tarafından ateş altına alındı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristleri açtığı ilk ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. Yaralanan asker hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. 

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit olduPençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit olduGündem

Kaynak: TRT Haber

# şehit # Pençe Kilit Operasyonu
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