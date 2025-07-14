Pençe-Kilit bölgesinde mağarada cephanelik bulundu: MSB tek tek açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tespit edilen bir mağarada silah, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat bulunduğu belirtildi.

MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.”

ELE GEÇİRİLENLERİN LİSTESİ PAYLAŞILDI

MSB, mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatları şu şekilde sıraladı:

– 53 adet AK-47 ve M16A4 piyade tüfeği

– 1 adet geri tepmesiz top

– 5 adet Doçka uçaksavar

– 9 adet keskin nişancı tüfeği ve 29 adet bastırıcı

– 1 adet M79 tanksavar silahı ve 6 mühimmatı

– 1 adet LAW

– 7 adet Konkurs tanksavar silahı

– 5 adet AT-4 tanksavar silahı

– 6 adet SA-7 hava savunma füzesi

– 1 adet 82 mm havan ve 14 mühimmatı

– 3 adet 60 mm havan ve 9 mühimmatı

– 2 adet 107 mm Katyuşa ve 7 mühimmatı

– 3 adet 40 mm 6’lı bombaatar ve 66 mühimmatı

– 2 adet tekli bombaatar

– 1 adet M1 keskin nişancı tüfeği

– 6 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 46 şarjör

– 2 adet av tüfeği ve 31 mühimmatı

– 1 adet Uzi makineli tabanca

– 10 adet RPG-7 roketatar

– 5 adet PKMS makineli tüfek ve 4 yedek namlu

– 302 adet şarjör

– 54 adet antipersonel ve 67 adet antitank roket mühimmatı

– 127 adet sevk fişeği

– 10.500 adet Doçka ve hafif silah mühimmatı

– 26 adet taarruz ve 29 adet savunma tipi el bombası

– 43 adet sis bombası

– 77 adet antipersonel mayını

– 100 kg el yapımı patlayıcı (EYP)

– Elektrik, iletişim ve görüntüleme cihazları

– Çeşitli yaşam malzemeleri

MSB, terörle mücadelede kararlılığın süreceğini vurgulayarak, bölgede güvenlik güçlerinin operasyonlarına ara vermeden devam ettiğini bildirdi.