Pençe-Kilit operasyonu: PKK'ya ait silah ve mühimmat imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeni, yaşam malzemesi ve donanımın imha edileceğini açıkladı.

Bakanlığın "İnlerindeyiz" notuyla gösterilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama listesinde bir mağaranın tespit edildiği belirtildi.

Mağarada gizlenmiş şekilde ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.