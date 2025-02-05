Pençe-Kilit Operasyonunda Kahraman Binbaşı Şehit düştü

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pençe-Kilit Operasyonunda Kahraman Binbaşı Şehit düştü
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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Pençe-Kilit Operasyonunda Kahraman Binbaşı Şehit düştü - Resim : 1

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