Pentagon, Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili haberleri "çok rahatsız edici" buldu!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili haberleri "çok rahatsız edici" buldu ve konunun soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Pentagon, Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili haberleri "çok rahatsız edici" buldu!
Editör: Metehan Gül

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin haberler için "çok rahatsız edici" ifadesini kullandı. Fakat Ryder, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İşgalci İsrailli mevkidaşı ile bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

Ryder, ABD hükümetinin bunu İsraillilerle çeşitli düzeylerde gündeme getirdiğini belirterek, "Savunma Bakanlığı açısından bu haberlerin detaylı bir şekilde soruşturulması ve incelenmesi gerektiğine inanmamız dışında sunabileceğim hiçbir şey yok." dedi.

TOPLU MEZARLAR İSRAİL ÇEKİLDİKTEN SONRA BULUNDU!

İsrail ordusunun Gazze'de aylardır süren karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesiyle kentte toplu mezarlar bulunmaya başlamıştı. Filistinli kaynaklar, İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedinin çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # toplu mezarlar # gazze
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