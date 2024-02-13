Perinçek: "İstanbul Üniversite'sinin kapılarının halka açılmasından mutluluk duydum"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Ulusal Kanal Muhabiri Dilek Doğan ve Aydınlık gazetesi Haber Müdürü Özlem Konur Usta'nın gündeme dair sorularını yanıtladı. Perinçek İstanbul Üniversitesi'nin halka açılmasını değerlendirdi ve "İstanbul Üniversite'sinin kapılarının halka açılmasından mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek, sosyal medyada gündem olan İstanbul Üniversitesinin vatandaşlara açılması kararı için rektörü kutladığını açıkladı. Üniversite binasının Türkiye'nin 200 yıllık emperyalizme mücadelesinde önemli bir karargâh olduğunu vurgulayan Perinçek konuşmasına şöyle devam etti:

- O bina eski Harbiye Nezareti’dir. Bizim İstiklal Savaşımız (1914 – 1922) orada yönetilmiş. O bina hep emperyalizme karşı savaşın bir karargahı olmuştur. Tabi o karargahı vatandaşlarımızın gezmesi, o 200 yıllık emperyalizme karşı mücadelenin iyi anlaşılması anlamına geliyor. Vatandaşımız gezmeli orayı. Vatandaşımızın gezmesinden oradaki öğrencilerimiz de mutluluk duyacak. Sayın Rektörü tebrik ediyorum.

Bu kararın vatandaşların emperyalizmle olan mücadelemiz için esin kaynağı olacağı vurgulayan Genel Başkan, bu karara karşı çıkmanın da yine bir fitne ve fesat girişimi olduğunu ifade etti.

Perinçek, Ümit Özdağ'ın ortaya attığı öğrenci ve akademisyenlerin korkacağı iddialarına dair de şunları söyledi:

- Aklı fitne fesada çalışıyor. Kendi üniversitelerimizde de böyle olaylar yaşanıyor. Oraya gelenler turist değil vatanseverler. Türkiye’nin vatanseverlik duygularını kamçılamak için alınan bir kararda bir milliyetçinin rahatsız olması için bir sebep yok. Ancak sizin ABD ve İsrail ile bağlantılarınız varsa tabi siz her olayda karamsarlık ve kargaşa yaratmak için fitne ve fesat kışkırtmak için mücadele edersiniz.

- Aklı fitne fesada çalışıyor. Kendi üniversitelerimizde de böyle olaylar yaşanıyor. Oraya gelenler turist değil vatanseverler. Türkiye’nin vatanseverlik duygularını kamçılamak için alınan bir kararda bir milliyetçinin rahatsız olması için bir sebep yok. Ancak sizin ABD ve İsrail ile bağlantılarınız varsa tabi siz her olayda karamsarlık ve kargaşa yaratmak için fitne ve fesat kışkırtmak için mücadele edersiniz.