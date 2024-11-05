Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti!

Peyk grubunun solisti İrfan Alış, beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Solistliğin yanı sıra söz yazarlığı da yapan Alış, 53 yaşındaydı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti!
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Peyk grubunun solisti İrfan Alış beynine pıhtı atması sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

Alış'ın vefat haberini üyesi olduğu Peyk grubu sosyal medyada "İrfanımızı bu sabah kaybettik" ifadesiyle duyurdu. İrfan Alış'ın ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte pek çok sanatçı da üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN: 'SESİN BİZE EMEANET'

"İrfan abi… denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “oh” dedim “abi ne güzel serin ve ıslaksın”  ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine. “bunları bizim birbirimize söylememiz gerek” dedin “sadece yaptığımız  iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek” dedin. Ben seninle hep karşılaştım abi hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bi şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bi kısmını  ben emanet alıyorum abi. buna izin vereceğini biliyorum. umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bi daha. çok insana dokundun çünkü. senin yazdığın gibi  “her devrin âlemi ayrı’ abi. seni çok seviyorum.  iyi ki karşılaştık. sesin sözün bize emanet. seni kaybetmeyeceğim irfan abi."

TEOMAN

"Peky İrfan gitti..."

TUNA KİREMİTÇİ

"En sevdiğim grubun solistini, bir güzel insanı, aydın bir sanatçıyı, bir şairi, "Hamiyet" mucizesinin babasını yitirmişiz. Şaşkın ve üzgünüm." 

İRFAN ALIŞ KİMDİR?

İrfan Alış temelleri 1991'de atılan Peyk grubunun solisti.

Alış ve Peyk kısa bir süre önce 'Hamiyet' adlı müzikal projesiyle tiyatro sahnesinde de yer aldı. Müzikalde Alış'ın besteleriyle 1980 askeri darbesinin ardından hayatı alt üst olan bir kadının hikâyesi anlatıldı.

Alış 'Olta' projesi gibi dayanışma odaklı girişimlerde yer alarak, müzisyenlerin birlikte çalışmasını ve bağımsız müzik üretimini teşvik eden bir isim olarak tanındı.

Pandemi sürecinde müzisyenlerin karşılaştığı zorlukları ve telif hakları konusunda yaşanan sıkıntıları sıklıkla gündeme getiren Alış, aynı zamanda bir hak savunucusuydu.

İrfan Alış, Youtube hesabında kendisini şöyle tanımlıyor:

"Uzun yıllardır müzik yaparım. Şarkı yazarım. Şimdiye kadar hep ‘Peyk’ şarkılarını yazarak ve onlara vokal yaparak sürdürdüm müzik hayatımı. İlk solo şarkımı 30 yıl sonra yayınlıyorum. İsmi ‘Kaybolmam Lazım’ ve diğer solo parçalar da gelecek…"

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