Philips Türkiye ve TÜRKONFED’den işletmelerde anneler için süt sağma odası seferberliği

Philips Türkiye, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile iş dünyasında anne dostu uygulamaların önemini vurgulamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak için iş birliği yaptı. Bu kapsamda, 9 yıl önce hayata geçirilen “Philips Avent Süt Saatim” projesi, TÜRKONFED üyesi şirketlerde de yaygınlaştırılacak.

“Philips Avent Süt Saatim” projesine başvuruda bulunan şirketlere, süt sağma odalarında hijyen, mahremiyet ve konfor standartlarına dair danışmanlık veriliyor. Bu standartları sağlayabilen şirketlere elektronik göğüs pompası, elektronik sterilizatör ve emzirme aksesuarları ücretsiz sunuluyor. Proje kapsamında bugüne kadar 250’den fazla iş yerinde 40 binin üzerinde kadına destek verildi. Projeyle, bebeğini emziren annelerin iş yaşamında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilmesi, iş hayatındaki rollerinin güçlendirilmesi ve bebeklerin sağlıklı gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

İşletmelerde süt sağma odaları konusundaki farkındalık ölçüldü

Philips Kişisel Sağlık İş Birimi ve TÜRKONFED’in üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, işletmelerdeki süt sağma odalarına yönelik farkındalığı değerlendiren anketin sonuçları açıklandı. Ankete 27 farklı sektörden TÜRKONFED üyesi 403 şirket katıldı.

Her dört şirketten sadece birinde süt sağma odası bulunuyor

Anket sonuçlarına göre, kadın çalışanlara yönelik insan kaynakları politikalarına sahip şirketlerin oranı yüzde 47. Şirketlerin yüzde 32’sinde yeni anne çalışan bulunmazken, en fazla üç yeni anne çalışanı olan şirketlerin oranı ise yüzde 25. İş yerlerinde süt sağma odası bulunduran şirketlerin oranı yüzde 25 iken, bu oran gıda ve enerji sektörlerinde diğer sektörlere göre daha yüksek seviyede.

Şirketlerin yarısı annelerin süt sağma ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi değil

Ankete göre, çalışanlarına süt sağma odası desteği sunmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 45. Şirketlerin neredeyse yarısı, yeni doğum yapan annelerin süt sağma ihtiyaçlarına dair yeterli bilgiye sahip değil. Süt sağma odalarının çalışan annelerin iş verimliliğini artırdığını düşünen şirketlerin oranı ise yüzde 70.

Süt sağma odalarının kullanımında en sık karşılaşılan zorluklar; yetersiz alan düzenlemesi, eksik ekipman, mahremiyet sorunu, zamanlama konusundaki sıkıntılar, çalışan farkındalığının düşük olması ve hijyen sorunları. Şirketlerde süt sağma odası bulunmamasının başlıca nedenleri ise talep azlığı, bütçe yetersizliği ve uygun alan bulunmaması. Paylaşılan bu veriler, Türkiye’deki iş yerlerinde çalışan annelerin ihtiyaçlarına yönelik daha kapsayıcı ve destekleyici politikalar geliştirilmesinin gerektiğini ortaya koyuyor. Philips Türkiye ve TÜRKONFED, bu konuda farkındalığı artırmayı ve işletmelere rehberlik edecek çözümler sunmayı hedefliyor.

“Süt Saatim projemizle, işe dönen anneleri destekliyoruz”

Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Sibel Yıldız, “Kadın dostu bir şirket olarak Philips’te kadınları güçlendiren birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Philips Avent portföyündeki ürünlerimiz ile annelerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çözümler geliştiriyor ve projelerimiz ile annelerin iş hayatına döndükten sonraki süreçlerinde onları destekliyoruz. Anne sütünün önemi ve annelerin iş yerinde desteklenmesi gerektiğini vurgulamak için TÜRKONFED ile güçlerimizi birleştirdik. Bu iş birliğiyle Philips Avent Süt Saatim projemizin etkisini artıracağımıza inanıyor, çalışan annelerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaktan büyük heyecan duyuyoruz,” dedi.

Kadınların iş gücüne katılımı ve kariyerlerinde ilerlemesini desteklemenin önemine değinen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2024 verilerine göre kadınlar dünya genelinde erkeklerden üç kat fazla ücretsiz bakım ve ev işi üstleniyor. Bu gerçek, iş yerlerinin kadınların ihtiyaçlarına uygun altyapı oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Özellikle annelik sürecinde, kadınların hem iş hem aile rollerini uyum içinde sürdürebilmeleri büyük önem taşıyor.” diye konuştu. Anne sütünün bebek sağlığı ve anne-çocuk ilişkisi açısından kritik rolünü vurgulayan Sönmez şöyle devam etti; “İş yerlerinde hijyenik, konforlu ve mahremiyet sunan süt sağma odalarının bulunması, annelerin bu ihtiyacının güvenle karşılanmasının yanında, kapsayıcı ve destekleyici bir kültür yaratılmasına da katkıda bulunur. TÜRKONFED olarak, Philips Türkiye ile bu farkındalığı yaygınlaştırmaya ve her annenin ihtiyaçlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız.”

Açılış konuşmalarının ardından, Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde Philips Kişisel Sağlık Ürünleri Türkiye Pazarlama Lideri Burcu Okudur, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Akademisyen, Psikolog, Yazar Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un konuyu derinlemesine ele aldıkları bir panel düzenlendi.

“Her iş yerinin bir süt odası, her çalışan annenin bir süt molası olmalı”

Akademisyen, Psikolog, Yazar Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk ise şunları söyledi: “İş yerindeki süt saati; doğum sonrasında çalışma hayatına geçişi yumuşatarak anneyi zorlayan duyguları hafifletiyor. Bu sadece bebek ve anne için değil; aile, iş yeri ve tüm toplum için bir kazanç. Annenin bebeği ile dengeli, sağlıklı ilişki kurma çabasını hepimiz desteklemeliyiz. Bebeğini emziren anneler için bunu yapmanın yollarından biri iş yerindeki süt saati uygulamasıdır. Her iş yerinin bir süt odası, her çalışan annenin bir süt molası olmalı. Bu nedenle Philips Avent Süt Saatim projesinin TÜRKONFED iş birliğiyle yaygınlaştırılıyor olmasını, sadece anne-bebek sağlığı için değil, toplum sağlığı için de çok değerli bir adım olarak görüyorum.”