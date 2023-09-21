PKK lehine slogan atmışlardı! O şüpheliler tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine slogan atarak izinsiz gösteri düzenleyen 3 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de Esenyurt'ta terör örgütü lehine slogan atan, havai fişek kullanan ve pankart taşıyan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda kimlik ve adresleri tespit edilen M.Y, A.G. ve S.Y. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı