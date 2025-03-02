PKK'nın son mevzisi Suriye'nin kuzeyi! Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Güvenlik boyutunda zaafa düşmememiz lazım

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme sürecinin nasıl işleyeceğine dair Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtladı.

Şu an için bir yol haritası açıklamanın doğru olmadığını belirten kaynaklar, öncelikle çağrının sonuçlarını değerlendirmek gerektiğini bildirdi. “Bir kısmı silah bırakır ancak bir kısmı bırakmazsa ne yapılacak Bunun gibi süreç içerisinde olgunlaştırılması gereken adımlar var.” diyen kaynaklar, ABD’nin Suriye’deki PKKPYD yapılanmasını kullanmak isteyeceğini kaydetti. “Süreç içindeki olası riskler nelerdir” sorumuzu da yanıtlayan kaynaklar, şöyle konuştu “Suriye'dekilerin bir kısmını kullanmak isteyeceklerdir. Buna müsaade etmemek lazım. Güvenlik boyutunda zaafa düşmememiz lazım. Onun dışında insani boyutlarla ilgili kısımlar rahat çözülür.”

ÖNCE FESİH SONRA ADIM

Diğer yandan Hürriyet gazetesi, dün sürecin işleyişine dair dikkat çeken bir haber yayımladı. Hande Fırat imzalı haberde, örgütün kendini feshetme kararının ardından silahların bırakılmasına yönelik bir mekanizmanın devreye alınacağı belirtildi. “Silahlar kayıt altına alınacak, menşei, seri numarası gibi özellikleri işlenecek. Böylece gerçek anlamda bir lağvetme süreci uygulanabilecek.” denilen haberde, özetle şu bilgiler yer aldı

♦ Hem Irak hem de Suriye’de silahların bırakılması ve kayıt altına alınmasını kontrol edecek ayrı ayrı yapılar kurulacak. Bu yapılarda Türk ve yerel yetkililer birlikte görev alacak.

♦ Devlet gerekli gördüğü demokratikleşme adımlarını da ancak bu lağvetme süreci başarıyla tamamlanırsa gündemine alacak.

♦ Devletin gündeminde hiçbir koşulda af yok.

♦ Ankara YPG için en iyi seçeneğin, müzakereler sonucunda Suriye Devleti’nin bir parçası haline gelmek olduğunu düşünüyor.