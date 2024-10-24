PKK'nın üst düzey yöneticisi Serkan Nazlıer MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

​MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak’ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlıer, MİT’in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

2019 yılında Hakkari'de tüm terörist faaliyetlerden sorumlu olduğu iddia edilen Serkan Nazlıer, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında bulunan HDP/DEM (2015) Merkez İlçe Eş Başkanı Mine Sevjin Alçiçek isimli teröristin 2015 yılında Abdullah Zeydan ile aynı programa katıldığı ve yemek yedikleri ortaya çıktı.