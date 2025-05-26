Polis atamalarında yeni dönem: Görev puanı sistemiyle adil atama süreci başlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Teşkilatında uzun süredir beklenen atama sistemine yönelik köklü değişikliği duyurdu. Yeni sistemle birlikte polis atamaları artık öğretmen ve sağlık çalışanlarında olduğu gibi “görev puanı” esasına göre yapılacak. Uygulama, 6 Mart 2025’te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe girdi.

GÖREV PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Ekonomim'e göre, görev puanı, polislerin görev yaptıkları ilin günlük puanının o ilde geçirilen gün sayısıyla çarpılmasıyla belirlenecek. Günlük görev yeri puanı ise şu dört ana kriter üzerinden oluşturulacak:

Görev yeri: İstanbul ile 1. ve 2. bölge illerinde görev yapanlara ek puan verilecek.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik: Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajanslarının hazırladığı il ve ilçe gelişmişlik sıralaması dikkate alınacak.

Tercih oranı: Son 5 yılda az tercih edilen illere göre belirlenen “tercih edilme puanı” eklenecek.

İş yükü: Birimde çalışan polis başına düşen olay sayısı baz alınarak iş yükü puanı verilecek.

Bu verilerin toplamı, personelin “görev puanını” oluşturacak ve atama sürecindeki sıralamada etkili olacak.

MAHRUMİYET BÖLGESİNDEKİ POLİSLERE PUAN AVANTAJI

Bakan Yerlikaya, yeni sistemin özellikle zorlu koşullarda çalışan polislerin lehine işleyeceğini vurguladı. Şark görevindeki ya da yüksek nüfuslu ve olay yoğunluğu fazla olan illerde çalışan personel, daha yüksek puanlar alarak sonraki atamalarda avantaj sağlayacak.

Yeni görev puanı sisteminin ilk uygulaması da tamamlandı. Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, 2025 yılı genel atama döneminde:

1. bölgeden 2. bölgeye 7.983 polis,

2. bölgeden 1. bölgeye 12.355 polis,

3. bölgeden yine 2. bölgeye 1.707 polis atandı.

Toplam 22 bin 45 polis, bu sistemle yeni görev yerlerine yerleştirildi. Atama sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün personel sistemi üzerinden sadece 15 dakika içinde erişime açıldı.