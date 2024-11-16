Polis memuru olmak isteyenlere müjdeli haber! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, emniyet ve güvenlik olmadan başta turizm olmak üzere hiçbir sektörün gelişemeyeceğini söyledi. Ali Yerlikaya, emniyet varsa huzur, güvenlik varsa turizmin bereketin olduğunu ifade etti.

POLİS MEMURU OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru olmak isteyenlere de müjdeli bir haber verdi. Ali Yerlikaya, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.