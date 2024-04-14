Portakal Çiçeği Karnavalında çocuklar için etkinlikler düzenlendi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Portakal Çiçeği Karnavalında çocuklar için etkinlikler düzenlendi!
Editör: Metehan Gül

Adana'da her yıl düzenlenen bu yıl da 12'ncisi düzenlenen karnaval 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda çocuklar için de çeşitli mekanlarda çok sayıda etkinlik hazırlandı.

Çocuklar, tiyatro, oyun, yarışma, panayır ve atölye çalışmalarına katılarak eğlenme fırsatı buldu.

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek. 

Portakal Çiçeği Karnavalında çocuklar için etkinlikler düzenlendi! - Resim : 1

Portakal Çiçeği Karnavalında çocuklar için etkinlikler düzenlendi! - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# portakal çiçeği
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