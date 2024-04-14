Portakal Çiçeği Karnavalında çocuklar için etkinlikler düzenlendi!

Adana'da her yıl düzenlenen bu yıl da 12'ncisi düzenlenen karnaval 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda çocuklar için de çeşitli mekanlarda çok sayıda etkinlik hazırlandı.

Çocuklar, tiyatro, oyun, yarışma, panayır ve atölye çalışmalarına katılarak eğlenme fırsatı buldu.

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.