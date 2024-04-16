Portekiz Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e yönelik saldırıyı kınamak ve el konulan Portekiz bandıralı konteyner gemisinin serbest bırakılmasını talep etmek için İran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. İran Büyükelçisine, Portekiz’in İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını kınandığının yeniden iletilirken, 13 Nisan'da İran tarafından el konulan Portekiz bandıralı MSC Aries adlı konteyner gemisinin serbest bırakılması yönünde talepte bulunuldu.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı bu resmi adımın sonuçlarını bekleyecek ve atılacak ilave adımları değerlendirecektir" denildi.