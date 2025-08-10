Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Balıkesir depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: Beklenen en büyük deprem budur

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Ercan, bunun bölgede beklenen en büyük deprem olduğunu belirtti.

Açıklama şu şekilde:

“Balıkesir ‘çok deprem olan il’ demektir. Sındırgı ise ‘çok kırıklı yer’ anlamına gelir. Sındırgı’da son olarak 1969 yılında M6,1’lik yıkıcı deprem olmuş, ardından 56 yıl boyunca deprem görülmemiştir. Sındırgı’da beklenen en büyük deprem budur. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelmesini beklemiyorum. Balıkesir il merkezinin deprem çekincesi M6,5 olup, en son 1826’da M6,4 büyüklüğünde deprem yaşamıştır.



2007’de çıkan deprem yönetmeliğine göre yapılan yapılarda yıkım yoktur. Göçen 4 yapı ise yönetmelik koşullarını sağlamayan ve belediyenin tarayıp boşaltmadığı binalardır.



Türkiye’nin bugünkü koşullarda depremleri ölümsüz, yıkımsız atlatabilmesi için en az aylığın 75 bin TL olması gerekir. Günümüzde en az aylık 24 bin, emekli aylığı ise 14 bin TL olduğu için bireysel önlem alma olasılığı yoktur.



Yapım maliyetlerinin m² başına 1000 TL’den 30 bin TL’ye çıkması, üstlenicilerin katılım payı istemlerine yol açmaktadır.



Tek çare sağlam yerlerde sağlam yapı yapmaktır. Bunun için de ülke ekonomisinin güçlü olması ve halkın geçim sıkıntısı çekmemesi gerekir. Yoksa bu ülke her depremden sonra ağıt yakmayı gelenekselleştirecektir.”