Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir'e 7 büyüklüğünde deprem uyarısı!

İzmir’de merkezden geçen 17 fayın 5’inde paleosismolojik çalışmalar tamamlandı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. 2 bin yıllık döngüsünün tamamlayan Tuzla Fayına dikkat çekti. Bu fayın 7,1 büyüklüğünde ve 10 şiddetinde deprem üretebilme kapasitesi olduğunu belirtti.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

Bilim insanları İzmir, Güzelbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla faylarında Paleosismolojik çalışmalarını tamamladı. Depremlerin tekrarlanma süreleri, büyüklüğü ve şiddeti hakkındaki veriler tespit edildi.

Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtlayan jeolog Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının 2 bin yıllık döngüsünü tamamladığına dikkat çekti. "Bu fay 7,1 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi.

Depremin büyüklüğünün yanı sıra şiddetine de dikkat çeken Profesör Sözbilir’e göre Tuzla Fayı 10 şiddetinde etki yaratabilir.

Tuzla Fayıın yanı sıra Seferihisar ve Gülbahçe fayları da dikkat çeken faylar arasında. Sözbilir önlem konusuna değindi, yapı stoğu tespiti yakıcı sorun olduğunu söyledi.. 

Elazığ'da deprem!Elazığ'da deprem!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# izmir # deprem # Prof. Dr. Hasan Sözbilir # ulusal kanal
Çok Okunanlar
İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşlı kabin memuru alacak
İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşlı kabin memuru alacak
KPSS başvuruları başlıyor! İşte KPSS başvurusu ekranı
KPSS başvuruları başlıyor! İşte KPSS başvurusu ekranı
Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Doğalgaz tüketicileri dikkat! Faturalar artık daha fazla gelecek
Doğalgaz tüketicileri dikkat! Faturalar artık daha fazla gelecek
Galatasaray'da bir isim daha açıklandı!
Galatasaray'da bir isim daha açıklandı!
Öne Çıkanlar SGK'lı Hastaların ve Medikal Firmaların Sorunları ve Çözümleri | Vatan Partisi Basın Açıklaması SGK'lı Hastaların ve Medikal Firmaların Sorunları ve Çözümleri | Vatan Partisi Basın Açıklaması Siirt içli köftesi coğrafi işaret tescili aldı Siirt içli köftesi coğrafi işaret tescili aldı