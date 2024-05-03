Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir'e 7 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Bilim insanları İzmir, Güzelbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla faylarında Paleosismolojik çalışmalarını tamamladı. Depremlerin tekrarlanma süreleri, büyüklüğü ve şiddeti hakkındaki veriler tespit edildi.

Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtlayan jeolog Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının 2 bin yıllık döngüsünü tamamladığına dikkat çekti. "Bu fay 7,1 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi.

Depremin büyüklüğünün yanı sıra şiddetine de dikkat çeken Profesör Sözbilir’e göre Tuzla Fayı 10 şiddetinde etki yaratabilir.

Tuzla Fayıın yanı sıra Seferihisar ve Gülbahçe fayları da dikkat çeken faylar arasında. Sözbilir önlem konusuna değindi, yapı stoğu tespiti yakıcı sorun olduğunu söyledi..