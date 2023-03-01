Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan serbest bırakıldı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan serbest bırakıldı / 2023
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Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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