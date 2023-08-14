PTT 2023 personel alımı gelişmeleri: başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımı olacak mı, ne zaman olacak?

Henüz PTT tarafından ne zaman personel alımı yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. 2023 PTT personel alımına dair duyuruları takip etmek için PTT resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda personel olmak için nasıl başvuru yapabileceğinizi anlattık.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT personel alımı başvuru şartları belirlenmemiş olsa da genel şartlar şunlar olabilir:

Türk vatandaşı olmak (yurtdışı işyerlerinde çalışacaklar hariç)

18 yaşını tamamlamış olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 36

yaşından gün almamış olmak

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan mahkum olmamak

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Başka kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

Atanacağı pozisyon için belirlenen öğrenim şartını taşımak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak



PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular genellikle PTT'nin kendi web sitesi üzerinden alınır. Adaylar, belirtilen kadro ve pozisyonlara uygun olarak başvurularını gerçekleştirir. Başvuru sürecinde sınav ücreti de ödenmelidir.

PTT YAZILI SINAV İÇERİĞİ

PTT'nin sınavlarında Türkçe paragraf, dil bilgisi ve yazım kuralları, sözel akıl yürütme, sayısal ve mantıksal akıl yürütme, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konular, ölçme becerisi gibi konuları içerebileceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, 2023 PTT personel alımı ile ilgili kesin bilgiler henüz açıklanmamış olsa da PTT'nin resmi web sitesi ve yetkili kaynakları düzenli olarak takip edilerek güncel bilgilere erişilebilir.